Mann stieß Frau von Balkon und schoss sich in Kopf

Nach der Tat soll der Mann laut Polizei mit einer Schusswaffe in der Hand die Wohnung verlassen haben, um auf die Frau zu schießen. Als Zeugen einschritten, richtete der Mann die Waffe gegen sich und schoss sich in den Kopf. Beide Personen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 57-Jährige ist in einem kritischen Zustand.

Zuvor sollen sich beide Personen alleine in der Wohnung befunden haben, als eine Auseinandersetzung zwischen den beiden aus noch unbekannten Gründen eskalierte. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen österreichischen Staatsbürger, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Weitere Details zu der Tat waren am Sonntagnachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen und erst für den Montag zu erwarten.

Der 57-Jährige dürfte den Kopfschuss vorerst zwar überlebt haben, jedoch wurde er in einem kritischem Zustand in ein Wiener Krankenhaus gebracht. Die Frau wurde von der Berufsrettung ebenfalls zuerst notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Wie Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, sagte, waren insgesamt sieben Einsatzteams an Ort und Stelle. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen zu dem möglichen Mord- und Selbstmordversuch übernommen.