Mann starb bei Forstunfall in Bad Aussee

Er erlitt in einem Wald im Gebiet von Bad Aussee bei einem Unfall mit dem Traktor tödliche Verletzungen. Der Mann dürfte die Feststellbremse des Traktors nicht aktiviert haben. Als er abstieg, um die Kette von einem befestigten Baumstamm zu lösen, setzte sich das Fahrzeug auf der abfallenden Straße in Bewegung. Der Mann wurde überrollt, er starb am Unfallort.