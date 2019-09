Mann stach mit Jausenmesser auf vier Personen ein

Der 24-Jährige hielt sich mit einer 45-jährigen und einer 66-jährigen Frau in einer Wohnung in der Mariahilfstraße auf. Gegen 23.15 Uhr stach er den beiden Frauen in Arme und Rücken. Die Ursache war vorerst unklar.

Die Frauen flüchteten in eine andere Wohnung im Block, der Mann verfolgte sie. Als sie sich in die Wohnung einer 62-Jährigen retteten, traf auch schon der 45-Jährige ein. Er versetzte der Bewohnerin, die die beiden Frauen in ihre Wohnung ließ und noch bei der Wohnungstüre stand, einen Stich in den Arm.

Dann verließ der 24-Jährige den Wohnblock. Draußen traf er zufällig auf einen 48-jährigen Mann, auf den er nach einem kurzen Streit ebenfalls mehrmals einstach. Der 48-Jährige erlitt im Bauchbereich lebensbedrohliche Verletzungen. Die Lebensgefahr ist aber mittlerweile gebannt. Die drei Frauen konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Täter flüchtete nach der Tat zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief in der Nacht vorerst negativ. Mittwochfrüh wurde der 24-Jährige in seiner BregenzerWohnung festgenommen.

