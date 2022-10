Mann schoss sich bei Familienstreit in Fuß

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst geriet der Mann gegen 22 Uhr in einem Haus in der Schwarzlackenau mit seiner Lebensgefährtin und ihren Kindern in eine Auseinandersetzung. Zunächst stritten die beteiligten Personen im selben Raum. Dann zog die Lebensgefährtin sich in ein Zimmer in einem anderen Stock des Wohnhauses zurück, um einem weiteren Streit aus dem Weg zu gehen.

Während der Auseinandersetzung zog der offenbar nicht mehr ganz nüchterne österreichische Staatsbürger eine Faustfeuerwaffe und bedrohte die anderen damit. Die 25-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin versuchte, dem 48-Jährigen die Waffe aus der Hand zu schlagen.

Dabei löste sich ein Schuss und traf den Mann in den Fuß. Die Angehörigen flüchteten aus dem Haus und alarmierten per Notruf die Einsatzkräfte. Die Polizei nahm den Mann fest und stellte die Schusswaffe sicher. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, er befand sich aber laut Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr.