Mann quälte Ehefrau und Tochter und zündete Pkw an

Außerdem hatte er den Pkw eines Freundes der Frau angezündet. Gegen ihn besteht ein Annäherungsverbot, das er missachtete. Der 41-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Zu den ihm angelasteten Taten schwieg er, so die Polizei am Montag. Die Feuerwehr war am Sonntag gegen 7.15 Uhr nach Kaindorf an der Sulm im Stadtgebiet von Leibnitz gerufen worden: Dort stand ein geparkter Pkw auf einem Firmengelände in Flammen. Das Feuer wurde gelöscht, die Polizei nahm Ermittlungen auf, die rasch Hinweise auf Brandstiftung ergaben.

Brandstiftung und massive Drohungen

Weitere Spuren am Tatort führten letztlich zu einem 41-jährigen Türken, wohnhaft im Bezirk Leibnitz. Der Brandstiftung waren bereits massive Drohungen gegenüber seiner 35-Jährigen Frau vorausgegangen. Diese hatte er am Freitag mit dem Umbringen bedroht und angekündigt, ihren Pkw anzuzünden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 41-Jährige seine Tochter über Monate hinweg immer wieder bedroht und mit Händen und Fäusten auf sie eingeschlagen haben soll. Zudem hatte er offenbar das Mädchen regelmäßig um ihr Taschengeld angebettelt und genötigt - dabei dürfte er die 13-Jährige im dritten Stock der Wohnung ihrer Mutter zum offenen Fenster gezerrt haben. Dabei drohte er ihr damit, sie beim Fenster hinauszuwerfen, wenn sie ihm nicht 50 Euro gebe. Insgesamt dürfte der Vater seiner Tochter rund 500 Euro Bargeld abgenommen haben.

Gegen den 41-Jährigen war bereits im Vorfeld vom Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen worden, die ihm die Rückkehr zur Wohnung und der Umgebung der 35-Jährigen untersagte. Gegen diese hatte der Mann offenbar mehrmals verstoßen. Das Ehepaar lebt in Trennung.