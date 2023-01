Mann neben Baby niedergestochen

Es sollte ein schöner Samstagabend bei einem Bekannten werden, doch es endete in einer blutigen Attacke: Ein 38-jähriger Rumäne war gemeinsam mit seiner 36-jährigen Frau und dem erst sechs Monate alten Baby in Wien bei einem befreundeten Pensionisten. Im Laufe des Besuchs wurde auch Alkohol konsumiert, wie die Polizei berichtete.

Als der 69-jährige Gastgeber und der Familienvater plötzlich kurz vor Mitternacht in Streit gerieten, zückte der Pensionist ein Messer, ging auf den 38-Jährigen los und stach ihn mehrmals in den Hals- und Brustbereich. Der Rumäne wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste nach der Erstversorgung in ein Spital gebracht werden. Seine Ehefrau erlitt einen Zusammenbruch.

Das Motiv sei laut Polizei derzeit noch völlig unklar. Der Tatverdächtige, bei dem 2,1 Promille Alkohol im Blut nachgewiesen wurden, zeigte sich bei der ersten Befragung gegenüber den Beamten geständig. Er wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes konnte die Ehefrau des Opfers noch nicht befragt werden, das Baby der Jungfamilie wurde vorübergehend in behördliche Obsorge gebracht.

