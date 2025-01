Mann nach Lawinenabgang in Tirol in "äußerst kritischem Zustand"

Schließlich wurde der Skifahrer mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort befand er sich am frühen Nachmittag in "äußerst kritischem Zustand" auf der Intensivstation, so Kliniksprecher Johannes Schwamberger.

Laut einem Bericht der Tirol-Ausgabe der "Kronen Zeitung" hatte der Mann noch an der Unfallstelle reanimiert werden müssen. Der genaue Hergang des Lawinenunglücks war indes vorerst unklar. Offenbar wurde der Wintersportler aus mehr als einem Meter Tiefe aus den Schneemassen befreit. Eine Begleitperson, die unverletzt blieb, hatte die Rettungskräfte alarmiert, hieß es. Das Schneebrett soll in der sogenannten Kleegrube nahe des Tuxer Fernerhauses abgegangen sein. Im Einsatz standen die Bergrettung Tux, Lawinenhunde sowie der Polizeihubschrauber Libelle Tirol und der Notarzthubschrauber Alpin 5.

Zu einem Lawinenabgang kam es am Vormittag indes auch in Nauders im Bezirk Landeck im Oberland. Das Schneebrett ging nahe der Zirmbahn im freien Skiraum ab. Auch hier wurde eine Person verschüttet, diese konnte sich aber selbst befreien und blieb ersten Informationen zufolge unverletzt, sagte ein Sprecher der Leitstelle Tirol. Der Rettungseinsatz wurde inzwischen wieder beendet.

Lawinenwarnstufe 4 am Mittwoch in Tirol

Nach teils großen Schneemengen herrschte in weiten Teilen Tirols am Mittwoch, vor allem in höheren Lagen, große Lawinengefahr. Der Lawinenwarndienst gab verbreitet Warnstufe 4 aus, die zweithöchste der fünfteiligen Skala.

