Mann mit schweren Kopfverletzungen in Amstetten gefunden

An dem Einsatz war auch die Sondereinheit Cobra beteiligt.

Der Mann wurde in der Parksiedlung gefunden. Die genauen Hintergründe seien vorerst unklar, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. In der niederösterreichischen Stadt gab es einen großen Polizeieinsatz, an dem auch die Spezialeinheit Cobra beteiligt war.

Laut Polizei ist einem vorläufigen Sachverständigengutachten zufolge eine Schussverletzung auszuschließen. Es liege stumpfe Gewalteinwirkung vor. Möglich seien ein Unfall oder eine Straftat.

Der 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Großeinsatz der Polizei wurde in den Mittagsstunden zurückgefahren. Der Auffindungsort in der Wohnhausanlage blieb für die Ermittlungen der Tatortgruppe vorerst gesperrt.

