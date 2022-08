Mann mit Geländewagen in Bachbett gestürzt - tot

Der Mann war am Samstag am Nachmittag mit seinem Geländewagen alleine vom Fest in Richtung Staatsgrenze gefahren. Am Sonntag in der Früh fand ein Mountainbiker das Wrack des Autos, der Lenker war tot, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.

Der Italiener hatte am Samstag ein Almfest auf der Straninger Alm im Bezirk Hermagor besucht. Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr verließ er das Fest und fuhr allein mit seinem Geländewagen auf einer Forststraße in Richtung Staatsgrenze. Am Sonntag gegen 8.15 Uhr fand ein Mountainbiker das Wrack des Wagen rund 200 Meter von der Straninger Alm auf dem Dach in einem Bachbett liegend.

Der Hüttenwirt der Alm verständigte schließlich die Einsatzkräfte, die das Wrack bargen. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Italieners feststellen. An der Bergung des Verunglückten sowie des Wracks waren die Bergrettung Kötschach-Mauthen mit zehn Mann sowie fünf Freiwillige Feuerwehren mit gesamt rund 60 Mann beteiligt.