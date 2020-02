Mann mit Axt erschlagen: Slowene gestand Bluttat bei Polizeikontrolle

Der Mann gab während der Kontrolle in Aich bei Bleiburg (Bez. Völkermarkt) an, dass er wenige Stunden zuvor in Slowenien den Lebensgefährten seiner Mutter mit einer Axt erschlagen habe.

Die Tat wurde von der slowenischen Polizei bestätigt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstagabend mit. Der Mann habe mit dem Fahrzeug eine Panne gehabt und sei so in eine Polizeikontrolle geraten, hieß es auf Nachfrage von der Landespolizeidirektion. Nähere Details über die Tat sind nicht bekannt.

