Mann konnte Rechnung nicht bezahlen - entführt und erpresst

Ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag sei in Innsbruck übergeben worden, so der Beamte. Der Mann sei im Zuge seiner Entführung weder gefesselt noch geknebelt, aber "im Zuge der Einsperrung verbal bedroht" worden. Die drei Hauptverdächtigen - ein 50-jähriger Iraker und zwei Syrer, jeweils 36 und 31 Jahre alt - seien zwar selbst keine Autohändler, stünden aber in Verbindung mit dem Autogeschäft, bei dem der Iraker den Wagen gekauft hatte, erklärte der Inspektor.

Zwei Tage nach dem Vorfall erstattete der erpresste Iraker Anzeige. Die Polizei Wörgl konnte die drei Hauptverdächtigen ausmachen, sowie einen ebenfalls mit der Tat in Verbindung stehenden 30-jährigen Iraker und zwei unmündige irakische Staatsangehörige, die mittlerweile jeweils 14 Jahre alt sind.

Gegen die vier volljährigen Verdächtigen wurden von der Staatsanwaltschaft Innsbruck daraufhin nationale Festnahmeanordnungen und ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Der 50-jährige Iraker wurde im Jänner in Deutschland festgenommen und nach Österreich übergeben. Die übrigen Verdächtigen wurden Ende Dezember bzw. Anfang Jänner festgenommen und nach deren Vernehmungen in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die drei Hauptverdächtigen sind in Untersuchungshaft.