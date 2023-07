Mann kletterte auf Waggon - Zwei Schwerverletzte durch Stromschlag

Der Mann war nach einem Lokalbesuch mit Alkoholkonsum auf die Idee gekommen, auf einen Kesselwagen zu steigen. Dabei geriet er in den Stromkreis. Als die Frau ihn wegziehen wollte, bekam sie ebenfalls einen Stromschlag. Beide stürzten vom Waggon aufs Gleisbett.Innsbruck. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt, indem er Verbrennungen am ganzen Körper davontrug. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und zog sich Verbrennungen an beiden Beinen zu. Unbeteiligte hörten den Knall des Spannungsüberschlages und verständigten die Rettung. Nach der notärztlichen Versorgung wurden die beiden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

