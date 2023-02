Mann in Wiener Wohnung niedergestochen: Verdächtiger festgenommen

Ein zweiter Mann wurde in der Wohnung mit einem Stich im Rücken gefunden. Wie Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch sagte, besteht keine Lebensgefahr. Nach aktuellem Ermittlungsstand steht der unverletzt gebliebene Albaner im Verdacht, den Gleichaltrigen attackiert zu haben. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Es geht ihm bereits so gut, dass er im Laufe des Mittwochs befragt werden soll.

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper