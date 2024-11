36-Jähriger bedrohte in der Steiermark Kinder und legte Feuer

Danach legte er auch noch einen Brand in einem Wohnhaus, bei dem erheblicher Sachschaden entstand, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde festgenommen, er ist geständig.

Der 36-Jährige wohnte seit einigen Wochen in einem Zimmer bei einer ungarischen Familie. Aus vorerst unbekannten Motiven dürfte er am Donnerstag gegen 18.00 Uhr zwei Kinder der Familie, ein neunjähriges Mädchen und einen elfjährigen Buben, mit einem Messer bedroht haben. Die Kinder, die zu dieser Zeit allein zuhause waren, flüchteten leicht verletzt zu einer Bekannten.

Danach legte der Verdächtige in einem Kinderzimmer seiner Gastfamilie einen Brand und versuchte im Anschluss, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Graz zu flüchten. Er wurde am Bahnhof Wildon von der Polizei festgenommen. Das Feuer wurde rasch gelöscht, der Mann in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.