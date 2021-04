Mann gestand Frau in Wohnung getötet zu haben

Er kam Mittwochfrüh selbst zur Polizeiinspektion und gestand das gegenüber den Beamten, hieß es in einer ersten Information der Landespolizeidirektion Steiermark. Laut Polizeisprecher Fritz Grundnig wurde danach in der Wohnung tatsächlich die Leiche einer Frau gefunden. Die Ermittlungen liefen daraufhin an.

