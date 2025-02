Mann flog ohne Pass- und Ticketkontrolle von Wien nach China

Mit der Maschine flog er nach China, wobei er sich dabei auf dem WC versteckt haben dürfte, wie mehrere Medien berichteten. Nach Ankunft wurde der "blinde Passagier" den Behörden übergeben. Infolge der Überstellung nach Österreich gab es Anzeigen. Flughafen und Polizei betonten, dass die Sicherheit stets gewährleistet war.

Der Vorfall datiert laut Angaben der Exekutive vom 5. Februar. "Die Person wurde nachweisbar korrekt sicherheitskontrolliert und dabei auf gefährliche oder verbotene Gegenstände überprüft", hielt der Flughafen Wien in einer übermittelten Stellungnahme fest. In weiterer Folge dürfte sich der Beschuldigte - ein afghanischer Staatsbürger - bei der Grenzkontrolle und beim Boarding-Vorgang hinter angestellten Reisenden vorbeigeschlichen haben und letztlich an Bord der Maschine gelangt sein.

Mehr zum Thema Chronik 64-Jähriger starb bei Traktorunfall in Niederösterreich KARLSTETTEN. Bei einem Traktorunfall in Karlstetten (Bezirk St. Pölten) ist am Montag ein 64-jähriger Einheimischer ums Leben gekommen. 64-Jähriger starb bei Traktorunfall in Niederösterreich

Nach der Landung in Shenzhen wurde der Beschuldigte den Behörden in China übergeben und in der Folge nach Österreich zurückgeführt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat befragten den Mann, Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde waren die Folge. Im Raum stehen die Übertretung des Grenzkontrollgesetzes nach dem Verwaltungsstrafgesetz sowie der Verdacht des Betruges, hieß es am Dienstag auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich. "Das Stadtpolizeikommando Schwechat hat den Vorfall gemeinsam mit den Verantwortlichen des Flughafens Wien Schwechat zur Optimierung der Sicherheitsstandards evaluiert", wurde festgehalten. "Die Erhebungsschritte bzw. Maßnahmen hinsichtlich des Abfluges des Passagiers wurden seitens des Stadtpolizeikommandos Schwechat durch Sichtung des Videomaterials minutiös festgehalten und dokumentiert."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.