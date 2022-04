Mann drang "irrtümlich" in Wohnung von Nachbarin ein und schlug sie

Die 28-Jährige hielt sich gegen 19.30 Uhr in ihrer Wohnung auf, als sie bemerkte, dass jemand gewaltsam an der Eingangstür hantierte. Der 43-Jährige dürfte versucht haben, mit seinem eigenen Wohnungsschlüssel die Tür der Nachbarin aufzusperren, schilderte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Als die Frau schließlich die Tür öffnete, stand der ihr Unbekannte davor, drang in die Wohnung ein, schlug die Frau und drängte sie hinaus. Die 28-Jährige flüchtete zu einer Nachbarin und verständigte die Polizei.

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße an die Tür klopften, öffnete der Österreicher mit einem Messer in der Hand und verhielt sich äußerst aggressiv. Er wurde festgenommen und leistete dabei heftige Gegenwehr. Ein Beamter wurde im Genitalbereich verletzt.

Bei der Amtshandlung stellte sich heraus, dass die Wohnung des 43-Jährigen genau einen Stock höher liegt. Dort fanden die Beamten schließlich eine professionelle Marihuana-Aufzuchtanlage.