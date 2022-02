Mann bezog seit 2012 illegal 130.000 Euro Sozialleistungen

Nach dem Hinweis im Juli 2021 war gegen den Kroaten von der Kriminaldienstgruppe "Solbe" (Sozialleistungsbetrug) ermittelt worden. Der Mann hatte zwar einmal in Österreich gearbeitet, wie die Polizei auf APA-Frage mitteilte, hatte dann aber einen Unfall und war wieder in seine Heimat gezogen. Er ließ sich den Behördenschriftverkehr an eine Scheinadresse in Graz schicken und bezog so seit 2012 vom AMS Arbeitslosengeld und Notstandshilfe in Höhe von rund 97.000 Euro.

Mit dem vorgetäuschten Wohnsitz erschlich sich der 61-Jährige auch die Leistungen der Sozialversicherung. Er nahm nach seinem Unfall weiterhin ärztliche Leistungen, Heilmittel und Krankengeld der Krankenkasse in Höhe von rund 19.700 Euro in Anspruch. Dazu holte er sich auch widerrechtlich Leistungen des Finanzamtes Graz wie etwa Familienbeihilfe in der Höhe von rund 14.000 Euro.

Bei der Befragung bestritt der 61-Jährige zunächst den Betrug, legte aber dann angesichts der Beweise ein teilweises Geständnis ab. Er wird angezeigt.