Mann bei Rauferei Teil des Ohres abgebissen

Einem Bekannten des Opfers, der ebenfalls in die Auseinandersetzung involviert war, dürfte der Täter in den Rücken gebissen haben. Die Polizei hatte am Montag bereits einen Verdächtigen im Visier, dieser wurde aber noch nicht als "Beschuldigter" geführt, wie es auf APA-Anfrage hieß. Die beiden Verletzten sind nach der Tat selbstständig ins Spital gefahren. Danach gingen sie zur Polizei, um den Verdächtigen anzuzeigen. Auf Handyfotos, die die Männer gemacht hatten, erkannten die Polizisten einen Mann, den sie kurz nach der Tat in der Station angetroffen hatten. "Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.