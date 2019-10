Mann bedrohte Passanten mit Messer - von Polizei angeschossen

Ein Mann sei mit einem Messer in der Hand in der Neilreichgasse herumgelaufen und habe dabei auch einen Passanten bedroht, berichtete der "Kurier" am Abend. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber der APA.

Die Polizei habe zunächst Pfefferspray eingesetzt und anschließend einen Schuss abgegeben, hieß es. Der Mann wurde verletzt und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zu dem Vorfall gab es zunächst nicht.

