Mann attackierte in Wien Frauen mit Eisenstange

Der türkische Staatsbürger versetzte sowohl der 32-Jährigen als auch der 51-Jährigen jeweils einen Schlag gegen den Kopf. Ein Opfer wurde dadurch laut Polizei leicht, das andere ein wenig schwerer verletzt. Grund der Auseinandersetzung dürften Familienstreitigkeiten gewesen sein.

Der 39-Jährige wurde von der alarmierten Polizei noch in dem Innenhof festgenommen. Die Eisenstange lag in der Wiese und wurde sichergestellt. In welcher Beziehung der Mann und die Frauen tatsächlich stehen, war am Montag laut Sprecher Markus Dittrich noch unklar. Dies und das genaue Motiv sollen die noch ausstehenden Einvernahmen klären.