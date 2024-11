Mann (28) attackierte in Klagenfurt 30-Jährigen mit Axt

Der 28-Jährige wurde vom Einsatzkommando Cobra festgenommen, in seiner Wohnung wurden auch mehrere Cannabispflanzen sichergestellt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Vorfall hatte sich gegen 4.00 Uhr am Parkplatz vor dem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt ereignet, in dem sich die Wohnung des Angreifers befindet. Zuvor war es zu einem Streit gekommen, bei dem der 28-Jährige auch noch das Firmenauto seines Kontrahenten mit der Axt beschädigte. Der Beschuldigte wurde auf freiem Fuß angezeigt.

