Mafia-Boss vor Gericht: "Ich war da gar nicht dabei"

Das Wiener Landesgericht war eine Hochsicherheitszone. Der Trakt vor dem Gerichtssaal, in dem ein 34-Jähriger Platz nahm, wurde weitläufig abgesperrt. Spezialkräfte der Justizwache und jene des Verfassungsschutzes standen Seite an Seite. Fotografieren und filmen durfte niemand.

Denn jener Mann, der sich gestern wegen schweren Raubes verantworten musste, ist der mutmaßliche Anführer einer serbisch-montenegrinischen Mafia-Bande, die in Österreich in ganz großem Stil mit Suchtgift handelt.

Die Vorwürfe gegen den Mann wiegen dementsprechend schwer: Am 28. Dezember 2019 soll er, gemeinsam mit sechs weiteren Bandenmitgliedern, in einer Garage in Wien 13 Kilo Kokain und 106.000 Euro in bar geraubt haben. Und zwar von einer anderen Tätergruppe.

Fotos von Opfern gemacht

Der Angeklagte habe zum Schein vorgegeben, Kokain ankaufen zu wollen. Dafür soll eigens eine Lagerhalle angemietet und die zwei Verkäufer dorthin bestellt worden sein. Hinter aufgestellten Matratzen sollen der Angeklagte und seine mutmaßlichen Mittäter auf der Lauer gelegen sein, bevor sie mit brutaler Gewalt auf die Männer losgingen. Die zwei Verkäufer wurden zu Boden geschlagen und mit Füßen getreten. Einem der beiden wurde sogar ein Messer in den Rücken gestochen.

"Ich war da gar nicht dabei. Ich bekenne mich nicht schuldig", sagte der 34-Jährige gestern lapidar. Seine Gruppierung soll laut Bundeskriminalamt in ganz Europa, womöglich sogar weltweit bekannt und neben Suchtgifthandel für brutale Delikte gegen Leib und Leben berüchtigt sein. Der mutmaßliche Anführer hatte in Serbien bereits wegen Mordes eine elfjährige Freiheitsstrafe verbüßt. Auch diesen Umstand kommentierte der 34-Jährige lakonisch: "Es ist unerhört, warum ich damals im Gefängnis sein musste." Danach gab es von seiner Seite keine weiteren Wortmeldungen mehr. Den Erkenntnissen des Bundeskriminalamts zur Folge umfasste die kriminelle Organisation allein in Wien 200 Personen. Für mehrere 100 Kilogramm Suchtgift soll sie in der Bundeshauptstadt Abnehmer gefunden haben.

Opfer bestreiten, Opfer zu sein

Im Februar 2020 rückte der 34-Jährige an die Spitze des Wiener Ablegers vor. Weil er davon ausging, dass er in einem abhörsicheren, unentschlüsselbaren Chat kommunizierte, hätten er und seine Bandenmitglieder freier und offener als in herkömmlichen Chats gesprochen, berichtete die Staatsanwältin. Die begangenen Straftaten wurden offenbar auch regelmäßig mit Fotos dokumentiert, die Bilder in Gruppenchats gestellt. Der niedergestochene Mann, der sich in ein Spital begeben und dort angegeben hatte, er sei von unbekannten Tätern attackiert worden, befindet sich mittlerweile in Zagreb in Haft. Auch das zweite mutmaßliche Opfer bestreitet, auf den Fotos zu sehen zu sein. Die Verhandlung wird am 9. Dezember fortgesetzt.