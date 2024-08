Männer schlugen in Wien mit Glasflasche und Eisenstange auf Opfer ein

Schauplatz der Attacke in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.45 Uhr war der Bereich der Kreuzung der Laxenburger Straße mit der Gudrunstraße. Dies teilte die Polizeidirektion Wien am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die Tatverdächtigen sollen laut Aussagen der Opfer arabischer Herkunft sein, jeweils einen Bart getragen haben und etwa 175 Zentimeter groß sein. Drei der Täter sollen zudem eine Bauchtasche getragen haben. Die Polizistinnen und Polizisten führten eine Fahndung im Bereich des Tatortes durch, die jedoch erfolglos blieb. Die drei Opfer wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Männer zeigten sich gegenüber den Beamten nicht weiter kooperativ, ein mögliches Motiv für die Attacke blieb vorerst ungeklärt.

