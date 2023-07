Mädchen nach Badeunfall im Wörthersee reanimiert

Das Mädchen war mit seiner 37-jährigen Mutter mit einem Tretboot am Wörthersee unterwegs. Die Frau wollte mit dem Boot an einem Steg in Velden anlegen und das Boot festbinden, dabei befand sich das Kind bereits auf dem Steg. Als die Frau ihre Tochter kurz aus den Augen ließ, war diese kurze Zeit später verschwunden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Mehrere Personen begannen sofort mit der Suche nach dem Mädchen. Nach einigen Minuten wurde es von einem Badegast in etwa zweieinhalb Metern Tiefe gefunden und ohne Vitalzeichen aus dem Wasser gezogen. Die Elfjährige wurde schließlich erfolgreich reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

