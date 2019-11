Mädchen missbraucht: Österreicher in Russland festgenommen

Das berichteten mehrere russische Medien am Dienstag. Der 29-Jährige soll eine 15-Jährige im Internet geködert und sich an ihr in einer Wohnung vergangenen haben. Das Außenministerium in Wien bestätigte eine Verhaftung eines Mannes mit österreichischem Pass.

Der in Österreich lebende Verdächtige sei in Russland zu Besuch gewesen, hieß es aus gut informierten Kreisen. Ein Pädagoge soll Alarm geschlagen haben, nachdem ihm die Schülerin von den inkriminierten Vorfällen berichtet hatte. Das Außenministerium machte zum Fall selbst keine näheren Angaben.