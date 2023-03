Mädchen in Therme gestorben: Ermittlungen gegen den Vater

Diese richten sich gegen den Vater des Kindes, der mit der Fünfjährigen in der Therme gewesen sein dürfte, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag auf APA-Anfrage mit. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Das Mädchen war nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland Samstagmittag in einem unbeaufsichtigten Moment in das sogenannte Wildbach-Becken gesprungen. Wenig später wurde ein Badegast auf das leblos treibende Kind aufmerksam und zog es aus dem Wasser. Der Bademeister verständigte den Notarzt. Ein zufällig in der Therme anwesender Arzt und Angestellte leisteten Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen.

Anschließend wurde die junge Wienerin in die Klinik Donaustadt geflogen, wo sie Sonntagmittag jedoch starb. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Therme hat den Behörden Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt.

