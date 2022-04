Hobby-Sternforscher dürfen sich in den Nächten rund um den 22. April wieder über verstärkte Sternschnuppen-Aktivität freuen, denn der Meteorstrom der Lyriden erreicht am heutigen Freitag sein Maximum. Theoretisch sind bis zu 18 Sternschnuppen in dieser Jahreszeit am Nachthimmel sichtbar, laut Astronom Erwin Filimon sind es in Oberösterreich aber meist deutlich weniger: „Die Frequenz bei den Lyriden ist sehr gering.