Luft aus Autoreifen gelassen: Ermittlungen gegen Aktivisten

"Betroffen waren vor allem SUV - sowohl E-Fahrzeuge als auch Verbrenner", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Gruppe "The Tyre Extinguishers" ("Die Reifen-Auslasser") bekannte sich in Sozialen Medien zur Aktion. Sie hinterließ Schreiben an den Autos, wie auch Medien berichteten.

Nach Polizeiangaben waren mindestens 15 bis 20 Fahrzeuge betroffen. Der Gruppe selbst zufolge wurde bei 80 SUV Luft aus Reifen ausgelassen. Gepostet wurde ein Schreiben mit der Überschrift: "ACHTUNG - Ihr Spritfresser ist tödlich." Zuletzt war die Gruppierung in der Nacht auf den 6. Jänner in Wien aktiv gewesen. Bei mehr als 50 SUV war Luft aus mindestens einem Reifen gelassen worden.

