Luckerhütte im Toten Gebirge fiel Feuer zum Opfer

War es Brandstiftung? Das fragen sich die Verantwortlichen der Alpenvereinssektion Liezen, nachdem ihre Luckerhütte im heurigen Winter einem Feuer zum Opfer gefallen ist. "Die Verschuldensfrage ist derzeit völlig unklar", heißt es. Fest steht nur: Der Brand in der unversperrten Biwak-Hütte am Ostrand des Toten Gebirges muss zwischen 17. November 2024 und 6. Jänner 2025 ausgebrochen sein.

Abgelegene Notunterkunft

Am Dreikönigstag war bekannt geworden, dass die nur noch die Überreste des Baus vorhanden sind. Das Gebiet, in dem sich die frei zugängliche Notunterkunft befand, ist sehr abgelegen und vor allem im Winterwenig frequentiert. Die Luckerhütte lag auf gut 1800 Metern Seehöhe etwa auf halber Strecke der Route von der Wurzeralm zur Liezener Hütte. Sie bot sechs Schlafplätze und war mit einem Ofen ausgestattet.

Schwierige Aufklärung

"Da es ein sehr einsames Gebiet ist, gibt es keinerlei Hinweise und daher ist eine Aufklärung, auch was den oder die Verursacher betrifft, sehr schwierig", so die Vereinsfunktionäre. Deshalb sucht man nun auch via Sozialen Medien nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Wer Antworten auf die folgenden Fragen geben kann, möge sich an den Alpenverein, Sektion Liezen (liezen@sektion.alpenverein.at) wenden:

Wer hat die Luckerhütte noch im ursprünglichen, unversehrten Zustand vorgefunden und vor allem wann?

Hat jemand schon vor dem 6. Jänner festgestellt, dass die Hütte nicht mehr vorhanden ist?

Hat jemand die noch frischen Brandreste gesehen, bevor sie vom Schnee verdeckt wurden?

Lokalisierung: Die Luckerhütte befand sich am Ostrand des Toten Gebirges

