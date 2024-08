"Love-Scam"-Betrüger brachte vier Österreicher um über 700.000 Euro

Der Nigerianer soll die Opfer über Social Media kontaktiert und sich als amerikanische Schauspielerin und Millionenerbin ausgegeben haben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich forschte den Mann als Verdächtigen aus. Er wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag in Amsterdam festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Über Social-Media-Plattformen war von August 2019 bis März 2020 Kontakt zu den späteren Opfern aufgenommen worden, danach wurde über einen Messenger-Dienst mit Rufnummern aus Malaysia und Florida kommuniziert. Der 33-Jährige soll sich zur Tatzeit in einem Hotel in Dubai aufgehalten haben, berichtete die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung. Vorgetäuscht wurden eine angebliche Millionenerbschaft bzw. Immobiliengeschäfte in Asien, dabei wurden auch gefälschte Verträge und Urkunden vorgelegt. Die Opfer wurden im Rahmen des "Love-Scam"-Betrugs zu insgesamt 53 Überweisungen nach Malaysia verleitet. Das Geld wurde von einer international agierenden Tätergruppe in dem südostasiatischen Staat auf andere ausländische Konten verschoben bzw. in bar behoben.

Internationaler Haftbefehl

Über die Staatsanwaltschaft Salzburg wurde ein internationaler Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen "Love-Scammer" eingeleitet. Am 11. August wurde der 33-Jährige bei seiner Einreise nach Amsterdam von den avisierten niederländischen Polizeibehörden festgenommen. Zehn Tage später wurde er nach Österreich überstellt, bei einer Einvernahme verweigerte er die Aussage. Der Nigerianer wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

