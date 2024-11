Lotto-Vierfachjackpot geknackt: 5 Millionen gehen in die Steiermark

Die Zahlen 7, 8, 11, 16, 26 und 40 hat ein Spielteilnehmer aus der Steiermark auf einem Quicktipp stehen. Damit knackte der oder die Glückliche den Lotto-Vierfachjackpot und darf sich über mehr als fünf Millionen Euro freuen.

Es gab am Sonntag auch sechs Fünfer mit der Zusatzzahl 44, die jeweils knapp 31.000 Euro gewinnen. Zwei der Gewinne gehen nach Niederösterreich, je einer nach Wien, ins Burgenland, die Steiermark und an einen Spielteilnehmer von win2day. Die Gewinne in Wien und einer in Niederösterreich wurden dabei auf einem Normalschein getippt, die weiteren vier waren alle via Quicktipp erfolgreich.

Die Lotto-Gewinnzahlen von Sonntag, 17. November 2024: 7 8 11 16 26 40 - Zusatzzahl 44 (Alle Angaben ohne Gewähr)

