Lotto-Siebenfachjackpot geknackt: Kärntner um 10,9 Millionen Euro reicher

Wie die Lotterien mitteilten, betrug der Gewinn 10.887.160,80 Euro und war damit der dritthöchste jemals erzielte Lotto-Gewinn in Österreich. Der Erfolg sei per Quicktipp erzielt worden, ein Computer platzierte die sechs richtigen Zahlen: 3, 12, 30, 41, 42 und 45. Der siegreiche Tipp war der sechste von insgesamt acht gespielten.

Für die Ziehung seien insgesamt 8,1 Millionen Tipps abgegeben worden, was die Gewinnsumme auf rund 10,9 Millionen Euro steigen ließ. Der richtige Tipp sei in einer Annahmestelle in Unterkärnten abgegeben worden.

Zuletzt war ein Lotto-Siebenfachjackpot bei der Ziehung am 22. September geknackt worden. Mehr als 11,1 Millionen Euro gingen an einen Spielteilnehmer aus der Steiermark.

