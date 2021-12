Lobau und Stadtstraße: Wien fordert Besetzer zur Räumung des Camps auf

Die Situation rund um die geplante Wiener Stadtstraße spitzt sich zu: Die Stadt hat sich gestern direkt an jene Aktivisten gewandt, die in der Donaustadt Baustellenbereiche etwa bei der Hausfeldstraße besetzt halten. Zugestellt wird ein Schreiben, in dem diese aufgefordert werden, die Baustelle zu verlassen.

Die Stadt drängt die Umweltschützer, die gegen den Bau der Straße protestieren, ihr Lager abzubrechen. Bereits am Donnerstag war die Polizei dort und hat die anwesenden Personen aufgefordert, die Unterkünfte zu beseitigen. Nun wurde ein offizielles Schreiben der Stadt nachgereicht. Bei der Stadtstraße handelt es sich um eine Verbindung zwischen der Seestadt Aspern und der Südosttangente.

Die Aktivisten im Camp werden in dem Schreiben der Stadt Wien auch darauf hingewiesen, dass die zuständige Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Errichtung der Stadtstraße und der anschließenden Spange Aspern nicht gestoppt hat – im Gegensatz zum Lobautunnel, den Gewessler sehr zum Unmut des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SP) nicht bauen will.

Die Stadtstraße wird zwar auch mehrspurig errichtet, formal handelt es sich dabei aber um keine Autobahn. Vielmehr stellt die 3,2 Kilometer lange Verbindung eine Gemeindestraße mit Höchsttempo 50 km/h dar – die darum auch von der Stadt gebaut wird. Die Umweltaktivisten lassen sich vom Vorgehen der Stadt vorerst nicht beeindrucken. Man sei entschlossen zu bleiben, hieß es gestern. "Wir sind bereit für alles, was von der Stadt kommt. Die Besetzungen bleiben, bis auch die Stadtautobahn abgesagt wird", beteuerte Lena Schilling vom Jugendrat. Die Wirtschaftskammer Wien hat wiederum zum gestoppten Bau des Lobautunnels ein Rechtsgutachten vorgelegt. Dieses kommt zu dem Schluss, dass die Entscheidung des Umweltministeriums "willkürlich und ohne jegliche Rechtsgrundlage" gefallen sei.