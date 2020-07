Lkw stürzte von Forstweg ab und verlor 1.600 Liter Diesel

Laut Polizei passierte der Unfall auf dem Weg zur Mittelstation Ankogel in Mallnitz (Bezirk Spittal an der Drau). Der Lenker wurde bei dem Unfall am Bein verletzt, rund 1.600 Liter Diesel dürfen in das Erdreich gelaufen sein.

Der Straßenrand hatte dem Gewicht des Lkws nicht standgehalten, das Fahrzeug war daraufhin zehn Meter über steiles Gelände gestürzt bevor es eine Baumgruppe stoppte. Der Lenker sprang noch vor dem Absturz aus dem Lkw. Die Feuerwehr sicherte den Laster, eine Bergung war aber vorerst nicht möglich. Der noch im Tank befindliche Diesel wurde abgepumpt.

Lokalisierung: Die Gemeinde Mallnitz in Kärnten

