LKW mit 26 Tonnen Sonnenblumenöl auf A1 in NÖ umgekippt

Die Bergung gestaltete sich laut Bezirksfeuerwehrkommando schwierig, weil der Hänger auf der Mittelleitwand liegen blieb, das Sonnenblumenöl habe aber nicht abgepumpt werden müssen. Während der Bergungsarbeiten kam es auf der A1 zwischen Amstetten Ost und West in Fahrtrichtung Salzburg zu erheblichem Stau.

Der beschädigte Lkw wurde in Begleitung der Feuerwehren in Schrittgeschwindigkeit zu einem Abstellplatz gebracht, hieß es in einer Aussendung. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

