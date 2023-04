Lkw-Lenker während Fahrt auf der Inntalautobahn gestorben

Ein 43-jähriger Lkw-Lenker aus der Ukraine ist Dienstagnachmittag während einer Fahrt auf der Inntalautobahn (A12) bei Radfeld in Tirol (Bezirk Kufstein) gestorben. Der Mann erlitt demnach einen internen Notfall, kam in Folge von der Fahrspur ab, touchierte eine Leitschiene und schlitterte diese rund 40 Meter entlang, bestätigte ein Polizeisprecher der APA einen Online-Bericht. Einsatzkräfte fanden den 43-Jährigen leblos in der Führerkabine. Reanimationsmaßnahmen durch Sanitäter und eine Notärztin blieben erfolglos, hieß es. Die Leiche des Ukrainers wird an der Innsbrucker Gerichtsmedizin obduziert, um die genaue Todesursache festzustellen.

