Lkw-Lenker mit über 2,4 Promille auf A1 im Bezirk Amstetten gestoppt

Zunächst bremste der 33-Jährige stark ab und wollte sich einer Anhaltung bei der Abfahrt Oed entziehen. Die Beamten lotsten ihn schließlich zum Verkehrskontrollpunkt Haag. Dem Rumänen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Eine Kontrolle des Lastwagens, der am Nachmittag Richtung Linz unterwegs war, ergab einen Mangel mit Gefahr im Verzug an der Bremsanlage. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Der Mangel konnte an Ort und Stelle behoben werden. Der Zulassungsbesitzer und der Lenker werden der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

