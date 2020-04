Livestream: Land Tirol informiert über weitere Schritte

Mit heute, Dienstag, wurde in Tirol die seit 19. März geltende Vollquarantäne und Selbstisolation beendet. Somit gelten auch in diesem Bundesland wieder die verlängerten Ausgangsbeschränkungen wie im restlichen Österreich. In St. Anton, dem Paznauntal und in Sölden bleibt die Quarantäne aber weiterhin aufrecht - wir haben berichtet.

Video: Online-PK zu den Sofortmaßnahmen des Landes

Landeshauptmann Günther Platter appellierte am Montag einmal mehr an alle Tiroler, auch weiterhin auf Sportarten, bei denen ein Verletzungsrisiko besteht, zu verzichten. Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten stationären Patienten und auch jenen auf den Intensivstationen seien seit Sonntag bzw. Montag "relativ stabil", sagte Günter Weiss, Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin. Aufnahmen und Entlassungen würden sich in etwa die Waage halten. Die Bettenkapazitäten der Tiroler Krankenhäuser seien ausreichend.

