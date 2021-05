Live-Stream im Internet: 50 Personen ohne Masken bei Schulung

Rund 50 Personen hätten sich in einem Raum befunden, keine davon habe eine FFP2-Maske getragen, teilte die Polizei mit. Die Veranstaltung wurde auch als Live-Stream im Internet übertragen. Der Organisator und die Teilnehmer wurden angezeigt.Graz. Gegen 12.00 Uhr riefen mehrere Personen bei der Polizei an, die offenbar den Live-Stream verfolgt hatten. Dort war ersichtlich, dass keiner der Anwesenden eine Maske trug. Es soll sich um die Schulung eines Beauty-Unternehmens gehandelt haben, die laut Polizei in einem Bürogebäude am Gadollaplatz stattgefunden hat.