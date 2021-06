Live ab 10.30 Uhr - Innenminister Nehammer zum Tod einer 13-Jährigen

Zum Livestream mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl. Live ab 10.30 Uhr.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Was bisher bekannt ist

Auf einem Grünstreifen im Bereich der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt in Wien hatten Passanten am Samstag in der Früh eine schreckliche Entdeckung gemacht: Ein lebloses Mädchen war an einen Baum angelehnt. Wie sich später herausstellte, war die Schülerin aus Niederösterreich erst 13 Jahre alt. Laut Obduktion ist das Opfer mit Gewalt erstickt worden.

"Wir ermitteln auf Hochtouren", sagte gestern Polizeisprecher Markus Dittrich. Aus ermittlungstaktischen Gründen ließ sich die Wiener Kriminalpolizei nicht in die Karten schauen. Doch am Nachmittag waren die Fahnder dank Zeugenaussagen erfolgreich: zwei junge Männer aus Afghanistan, 16 und 18 Jahre alt, wurden festgenommen. Zur Beweislage und zum Tatmotiv wollte die Wiener Polizei gestern noch nichts sagen: die Befragung der beiden Verdächtigen, die sich in Polizeigewahrsam befinden, soll erst heute stattfinden.

Bestätigt wurde gestern, was schon vermutet worden war: "Der Fundort war nicht der Tatort." Die 13-Jährige sei demnach "im privaten Bereich, in einem Haus oder einer Wohnung, getötet worden", sagte der Polizeisprecher. Das Mädchen soll laut Wiener Medienberichten aus Tulln stammen und dort auch zur Schule gegangen sein. Die Gerichtsmedizin stellte mehrere Hämatome am Körper, darunter auch am Hals, fest. "Wir gehen von Fremdverschulden aus", so der Polizeisprecher. Es müsse aber noch das Ergebnis der toxikologischen Untersuchungen abgewartet werden.

Anhand von Fotos identifiziert

Es seien intensive Ermittlungen im privaten Umfeld der 13-Jährigen im Laufen, hieß es. In Fällen wie diesen werden alle Kontakte unter die Lupe genommen und auch die Social-Media-Aktivitäten durchkämmt. Zudem wurden die Bilder der Überwachungskamera einer nahegelegenen Apotheke ausgewertet. Die Eltern, die ihre Tochter anhand von Fotos identifiziert hatten, seien noch nicht einvernommen worden. Sie werden nach wie vor von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. In einem ersten Schritt hatten die Ermittler die Vermisstenanzeigen durchforstet, aber keinen passenden Fall gefunden. Doch nachdem die Polizei in Medien eine Personenbeschreibung und nähere Angaben zur Kleidung des Todesopfers veröffentlicht hatte, meldeten sich die betroffenen Eltern, dass es sich um ihre Tochter handeln müsse.

Medienberichte, wonach das Mädchen nicht zum ersten Mal über Nacht nicht nachhause gekommen sei, wollte die Wiener Exekutive nicht kommentieren. Wie und warum die 13-Jährige an diesem Wochenende in der Bundeshauptstadt war, sei nun Gegenstand von Ermittlungen. Ebenso, wie viele mutmaßliche Täter bzw. Mitwisser es gebe und ob das Opfer den oder die Täter gekannt habe.

Diskussion über Gewaltschutz

In Österreich sind heuer schon mutmaßlich 14 Frauen durch vorsätzliche Gewalteinwirkung durch den Partner oder Ex-Partner getötet worden. Dies löste eine bundesweite Diskussion über weitere Maßnahmen für den Gewaltschutz aus.

Nach einem runden Tisch mit Opferschutzeinrichtungen im Mai verkündete die Regierung als Sofortmaßnahme, zusätzlich 24,6 Millionen Euro für den Gewaltschutz aufzubringen. Gewaltschutzeinrichtungen hatten 228 Millionen gefordert.