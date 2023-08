Links oder rechts?

In manchen Kulturen reicht man sich die linke Hand und in manchen die rechte Hand zum Gruß. Warum die rechte Hand die schöne sein soll, ist unerklärlich und zeigt ein Klischee auf, dass rechts als gut und links als schlecht gesehen wird.

Biblische Vielfalt

Biblisch gesehen ist es ähnlich. Es gibt von der wertfreien Verwendung bis hin zur Einstufung von links = schlecht und rechts = gut alle Varianten. Die Wurzeln dafür finden wir schon bei den Assyrern. Bei den Ägyptern standen links und rechts für die Himmelsrichtungen Osten und Westen. In diesem Sinn lässt Abraham seinen Neffen Lot bei der Besiedelung des Landes die Wahl, ob er nach rechts oder links gehen möchte. Simson reißt mit der rechten und linken Hand zugleich die Mauern des Hauses ein. Beide Hände sind gleich stark. Bei Gott wird die rechte Hand als wirkmächtig, helfend und schützend beschrieben (Ps 20,7; 44,4; 98,1; Ex 15,6). Im Buch der Richter ist die linke Hand die des Mörders und dient zum Verbergen des Dolches (Ri 3,21).

Auf dem Weg bleiben

Auf dem Weg Gottes zu bleiben und weder links noch rechts vom Weg abzuweichen, gehört zu den biblischen Grundforderungen (Dtn 17,11; Mt 6,10). Der Wille Gottes möge durch keine Ablenkungen, von welcher Seite auch immer, aus den Augen verloren werden. Dem Gesetz des Lebens soll Israel folgen. Wer dieses Ziel aus den Augen verliert, geht in die Irre, egal ob rechts oder links. An manchen Stellen scheint die rechte Seite positiver besetzt zu sein als die linke. So fordert Jesus die Jünger auf, das Netz auf der rechten Seite auszuwerfen, dort werden sie reichlich Fisch fangen (Joh 21,6). Bei Matthäus wird jenen, die Jesus nachfolgen, die rechte Seite zugewiesen, den anderen die linke. Die auf der rechten Seite werden mit ihm in die Herrlichkeit eingehen (Mt 25,34). In den Evangelien wird das Himmelreich so beschrieben, dass die Apostel links und rechts neben Jesus sitzen wollen (Mt 20,21). Beide Seiten sind gut, denn die Mitte und der Weg ist Jesus.

Das Ziel bestimmt den Weg

Das Ziel des Menschen ist biblisch das Heil und ein gutes Leben auf dieser Welt. Beim Almosengeben soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut (Mt 6,3). Hier kommt zum Ausdruck, dass man mit beiden Händen Gutes tun kann. Häufig wird links und rechts im Zusammenhang mit dem Weg in Verbindung gebracht, den Menschen nach dem Auftrag und Vorbild Gottes gehen sollen. Das Verlassen des Weges ist das Problem, und da sind links und rechts gleich "abwegig", oder vielleicht könnte man sagen, egal ob im rechten oder linken Straßengraben, man steckt fest. Auf dem Weg zu bleiben, der zum Leben führt, ist das Anliegen der Heiligen Schrift.

Johann Hintermaier ist Bischofsvikar für Bildung, Kunst und Kultur.

