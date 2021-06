Lignano war "nicht vorbereitet": Polizeieinsätze wegen Alkohol-Exzessen

Dutzende Jugendliche, darunter mehrere Österreicher, versammelten sich in der Nacht auf Samstag auf dem Hauptplatz, einige von ihnen fielen wegen Trunkenheit, Obszönitäten und Urinierens auf der Straße auf, teilten die Carabinieri mit.

Einige betrunkene Touristen feierten ohne Masken und mit lauter Musik, was zu Protesten der Einwohnern führte, und hinterließen große Flaschenmengen. Die Carabinieri griffen mit zwei Patrouillen ein, um die Situation unter Kontrolle zu halten. In den frühen Morgenstunden bewegte sich die Menge der jungen Leute allmählich in Richtung Strand und verteilte sich in den Straßen des Zentrums, wobei sie Müll hinterließen. Carabinieri und Polizei sind für Samstagabend in Alarmbereitschaft.

Der Bürgermeister von Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, sprach von einer "unerträgliche Situation". "Wir waren auf diesen Ansturm am Wochenende unvorbereitet. Niemand hätte das erwartet. Ich habe die Polizei gebeten, auch für diesen Abend Kontrollen zu organisieren", so der Bürgermeister. Alkoholexzesse in Lignano zu Pfingsten und Fronleichnam waren in den Jahren vor der Pandemie keine Seltenheit.