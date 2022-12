Liftarbeiter weckte fünf schlafende Personen in brennender Hütte

Sie schliefen in der Nacht auf Mittwoch in der Hütte, als diese aus noch unbekannter Ursache zu brennen begann. Einer der beiden Liftbediensteten weckte die schlafenden Menschen, sodass sich diese unverletzt ins Freie retten konnten, berichtete die Landespolizeidirektion. Die Mitarbeiter hatten den Brand gegen 0.40 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Einer von ihnen weckte dann den 45-jährigen Pächter und seine vier Gäste, die alle in der Hütte schliefen. Die Freiwilligen Feuerwehren Abtenau, Voglau und Strobl konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die Brandursache und die Schadenssumme standen am Mittwoch noch nicht fest. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Salzburg übernommen.

