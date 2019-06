Lift des Aussichtsturms auf Pyramidenkogel blieb stecken

Der Aufzug des Aussichtsturmes auf dem Pyramidenkogel in Kärnten ist am Montagnachmittag stecken geblieben. Sechs Personen mussten in der Kabine in rund zwölf Meter Höhe eine halbe Stunde lang ausharren, berichtete die Polizei.

Nach manueller Steuerung durch das Personal der Attraktion im Gemeindegebiet von Keutschach am See wurden die "Eingeschlossenen" unverletzt aus dem Lift geholt. Im Bereitschaftseinsatz standen auch Männer der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach und der Bergrettung. Der Grund für die Störung war zunächst noch nicht bekannt.

