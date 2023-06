LGBTIQ+ und mehr: Wofür steht das?

Im folgenden sollen einige Begrifflichkeiten der LGBTIQ-Community geklärt werden.Wien. Bisexuell - Menschen die sich sowohl zu Frauen als auch zu Männern hingezogen fühlen.

Sex und Gender - Viele Begriffe innerhalb der LGBTIQ-Community leiten sich aus dem Englischen ab, oder werden direkt übernommen. So auch diese beiden. Sex beschreibt dabei das biologische Geschlecht, das einer Person bei der Geburt zugewiesen wird, Gender das soziale Geschlecht bzw. die Geschlechtsidentität und soziale Geschlechterrollen. Die Geschlechterforschung geht davon aus, dass geschlechtliche Identitäten nicht naturgegeben sind, sondern vom gesellschaftlichen und kulturellem Umfeld beeinflusst werden und damit auch veränderbar sind.

Cis- und transgender (manchmal auch transident) - Person, deren selbstempfundene Geschlechtsidentität nicht oder nicht vollständig mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Trifft das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht zu, spricht man von cisgender. Beide Bezeichnungen beschreiben aber lediglich die Geschlechtsidentität, nicht die Sexualität einer Person.

non-binary oder nicht-binär - Personen, die sich weder oder nicht vollständig als männlich oder als weiblich identifizieren, unabhängig ihres biologischen Geschlechtsmerkmale (Teil der transidenten Personen)

Intergeschlechtlichkeit - Personen, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen.

Asexuell - Asexuelle Personen verspüren in der Regel kaum oder keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen.

Pansexuell - als pansexuell bezeichnen sich Menschen, die sich emotional und/oder sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen, unabhängig von deren Geschlecht. Eine pansexuelle Person könnte sich also in eine inter oder nichtbinäre Person verlieben wie in eine Cisfrau oder einen Cismann.

Drittes Geschlecht - Seit 2019 sind in Österreich die Begriffe "inter" oder "divers" die dritte rechtliche Option neben "weiblich" und "männlich". Aufgrund eines Erlasses des ehemaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) nehmen Standesämter eine Änderung von "männlich" oder "weiblich" zum Dritten Geschlecht nur vor, wenn die Person körperlich intergeschlechtlich ist. Außerdem verbot er andere Bezeichnungen als "divers" für nichtbinäre Geschlechtsidentitäten. Mehrere Gerichte erachteten diesen Erlass in der Vergangenheit als rechtswidrig.

FLINTA* - Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen. Dieser Sammelbegriff wird häufig verwendet, um bei Veranstaltungen einen Schutzraum für Menschen zu schaffen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert werden.

Heteronormativ - Beschreibt ein Weltbild, in dem die beiden Geschlechter männlich und weiblich sowie Heterosexualität als Normalität und andere Geschlechtsidentitäten oder Sexualitäten als davon abweichend betrachtet werden.

Queer - Eigentlich das englische Wort für "eigenartig, merkwürdig oder seltsam". Ursprünglich im negativen Sinn verwendet, hat es sich innerhalb der Community zu einer positiven Selbstbezeichnung entwickelt. Queer kann alles beschreiben, was nicht unter die heteronormative Norm fällt.

Ally (engl. "Verbündete/Verbündeter") - Eine Person, die sich selbst nicht zur LGBTIQ+-Community zählt, aber solidarisch mit ihr ist und deren Anliegen unterstützt. Dabei handelt es sich in der Regel um eine cisgeschlechtliche heterosexuelle Person. Allys gibt es aber auch in anderen Kontexten, etwa weiße Personen, die sich für die Rechte von Schwarzen stark machen.

Drag(queen) - Drag ist eine Kunstform, bei der "typisch weibliche" Attribute überspitzt dargestellt werden. Eine Dragqueen ist also eine Person, die in ein Kostüm schlüpft und so Geschlechterrollen und gesellschaftliche Normen hinterfragen möchte. Drag ist aber keiner bestimmten Sexualität oder Geschlechtsidentität vorbehalten.

