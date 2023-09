Letzte große Reisewelle des Sommers rollt am Wochenende an

Mit dem Ferienende in West- und Südösterreich sowie in Bayern und Baden-Württemberg steht die letzte große Reisewelle im heurigen Sommer bevor. Der Mobilitätsclub ÖAMTC rechnet auf den Transitrouten Österreichs mit starkem Rückreiseverkehr in Richtung Norden. Dazu werden vermutlich Späterurlauber, die nicht an die Sommerferien gebunden sind, noch Richtung Obere Adria aufbrechen. Der stärkste Reisetag wird voraussichtlich wieder der Samstag sein, jedoch wird es auch Sonntag dichten Kolonnenverkehr auf den Hauptreiserouten geben, so die Experten.

Hauptbelastet wird laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen die Verbindung Karawankentunnel – Villach – Salzburg – München sein. Speziell vor dem Karawankentunnel (A11), auf der Tauern Autobahn (A10) vor der Tunnelgruppe Werfen und im Abschnitt zwischen Hallein und Knoten Salzburg sowie auf der West Autobahn (A1) vor dem Grenzübergang Walserberg kann es zu Staus kommen. Außerdem wird es abschnittsweise auf der A8 in Bayern zwischen Salzburg und München größere Zeitverluste geben.

Weitere Staubereiche

Ost Autobahn (A4) am Grenzübergang Nickelsdorf, Innkreis Autobahn (A8) am Grenzübergang bei Suben, Pyhrn Autobahn (A9) vor allem im Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Gratkorn Nord – Übelbach, sowie vor den Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel.

Inntal Autobahn (A12) Grenzübergang Kufstein, Brenner Autobahn (A13) speziell vor der Mautstelle Schönberg, Fernpassstrecke (B179) im gesamten Verlauf zwischen Nassereith und Füssen.

Großveranstaltungen: Bike Week und Herbstmesse

Noch bis Sonntag, 10. September, findet in Kärnten die 25. Auflage der European Bike Week statt. Mehr als 100.000 begeisterte Motorrad-Fans werden in den Großraum Faaker See (Villach, Villach-Land, Feldkirchen) pilgern. Dabei werden rund um den Faaker See unter anderem die Faakersee Straße (B84) und die Faaker Ufer Straße (L53) gesperrt sein. Am Samstag kommt es zu Sperren den Anschlussstellen Villach - Ossiacher See (A10) zwischen 12:30-15:00 Uhr sowie der Abfahrt Wernberg (A2) zwischen 13 und 15 Uhr.

Von Mittwoch, 6. September, bis Sonntag, 10. September findet in Dornbirn die 75. Auflage der alljährlichen Herbstmesse statt. Mit Verzögerungen wird im Bereich der Anschlussstellen Dornbirn West, Dornbirn Süd und Hohenems der Rheintal Autobahn (A14) geben. Außerdem werden Lustenauer Straße (L204) beim Kreisverkehr Messepark, Höchsterstraße und Josef-Ganahl-Straße überlastet sein. Der ÖAMTC empfiehlt für die An- und Abreise die Öffis zu nutzen. Die Eintrittskarte für die Herbstmesse berechtigt zur kostenlosen Fahrt mit Bus oder Bahn in ganz Vorarlberg.

Generell empfehlen Expertinnen und Experten, unnötige Fahrten zu vermeiden, für nötige Fahrten ausreichend Zeit und Pausen einzuplanen.

