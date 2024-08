"Letzte Generation" Österreich beendet Klima-Proteste

Die Letzte Generation kündigte in einer Aussendung das Ende der Proteste sowie eine Auflösung der Gruppierung an.

Knalleffekt am Dienstagmorgen: Die Letzte Generation kündigte in einer Aussendung das Ende der Proteste sowie eine Auflösung der Gruppierung an.

Lesen Sie auch: Video: Klimaaktivisten in Linz von Auto angefahren

"Mit dem heutigen Tag beenden wir unsere Proteste und die 'Letzte Generation Österreich'. Die restlichen Finanzmittel verwenden wir, um die Kosten von Kriminalisierung und Ermittlungen zu decken. Unsere Spendenkanäle bleiben offen, weil immer noch hohe Geldstrafen und hohe Prozesskosten ausständig sind", heißt es in der Aussendung.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr", wird das Aus begründet "Wir machen Platz, damit neues entstehen kann. Die Menschen werden sich weiter organisieren und sich gegen das zerstörerische System auflehnen."

Man wolle sich aber weiterhin für den Klimaschutz einsetzen. "Dieses Projekt endet. Der Widerstand bleibt", schreiben die Klima-Kleber. Zukünftige Proteste werden dann aber wohl unter einem neuen Namen stattfinden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper