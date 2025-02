15.000 statt 30.000 Euro: Flughafen Wien bot Klimaaktivisten Vergleich an

Der Flughafen Wien hatte sieben Klimaaktivisten verklagt. Rund 50 Menschen hielten sich am 27. Juli 2024 zu einer unangemeldeten Kundgebung im Ankunftsbereich des Flughafens auf. Mehrere Protestierende hatten sich am Boden und aneinander festgeklebt, es wurden Konfetti verstreut und Farbe verschüttet.

30.000 Euro Schadenersatz forderte der Flughafen Wien-Schwechat von den sieben Aktivisten, heute bot er ihnen einen Vergleich an: 15.000 Euro mit vierwöchiger Bedenkzeit. "Dieses Vergleichsangebot ist schon bemerkenswert. Wo bekommt man denn heute sonst noch 50 Prozent Rabatt?", äußert sich Aktivistin Anja Windl, eine der Beklagten, in einer Aussendung. "Wir werden in den nächsten Tagen prüfen, ob wir das Angebot annehmen werden."

