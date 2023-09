Leoben: 18-jährige Autolenkerin raste mehrmals vor Polizei davon

Im Stadtgebiet ignorierte sie etliche rote Ampeln und beschleunigte auf bis zu 100 km/h, auf der S6 auf bis zu 200 km/h. Erst im Bereich St. Michael gelang es Polizeistreifen, die Frau auf der Pyhrnautobahn (A9) zu stoppen. Sie, ihr Beifahrer und der mitgefahrene Fahrzeughalter werden angezeigt, teilte die Polizei mit.

Beamte der Fremden- und Grenzpolizei Leoben hatten in der Nacht auf Donnerstag gegen 23.00 Uhr beim Kreisverkehr Leoben-West Kontrollen durchgeführt, als ihnen das mit drei Personen besetzte Auto mit Leobener Kennzeichen auffiel. Sie fuhren mit ihrem Zivilfahrzeug nach. Auf der S6 in Fahrtrichtung Bruck/Mur missachtete die Lenkerin Anhaltezeichen und flüchtete.

18-Jährige besitzt keinen Führerschein

Gegen Mitternacht sahen die Fremdenpolizisten in Leoben beim Tivoli den Wagen erneut. Den Anhalteversuch ignorierte die Lenkerin wiederum und raste auf der B116 in Richtung Bruck/Mur. In Leoben-Ost fuhr sie auf die S6 in Richtung Linz, beschleunigte auf bis zu 200 km/h und verhinderte mehrfache Anhalteversuche, indem sie laut Polizei "geschickt" ein Überholen durch den Streifenwagen mittels Fahrstreifenwechsel blockierte. Mit Unterstützung mehrerer anderer Streifenwagen konnte die 18-Jährige schließlich mitten auf der A9 gestoppt werden - nachdem sie zuvor abgebremst und plötzlich wieder Gas gegeben hatte.

Bei der Überprüfung der Insassen stellte sich heraus, dass die Lenkerin keinen Führerschein besitzt. Auch ihr Beifahrer, auf den das Fahrzeug zugelassen ist, hatte keinen Führerschein. Anzeichen auf Alkohol- oder Drogenkonsum wurden nicht festgestellt. Die junge Frau wird nun wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie mehreren Verkehrsübertretungen angezeigt, der Beifahrer ebenfalls.

